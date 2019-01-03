Минфин назвал условия получения нового транша ЕС

Правительство выполнило более половины обязательств, необходимых для предоставления Украине второго транша Евросоюза в размере 500 млн евро. Об этом на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает пресс-служба Минфина.

По словам Маркаровой, еще 5 из 12 предусмотренных программой условий находятся на разных этапах выполнения.

В частности, министр отметила, что уже в ближайшие дни будут объявлены результаты отбора судей Высшего антикоррупционного суда Украины, а Верховная Рада 28 февраля ратифицировала Многостороннюю конвенцию по выполнению мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении в целях противодействия размыванию налоговой базы и выведению прибыли из-под налогообложения, а также был принят в первом чтении законопроект о введении института уполномоченного экономического оператора.

"Теперь наша задача - сделать все возможное, чтобы уже в ближайшие недели Верховная Рада приняла законопроект о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, который является одним из центральных обязательств Украины перед ЕС, и ввела институт уполномоченного экономического оператора", - отметила министр.

В свою очередь Домбровскис отметил, что важно обеспечить принятие парламентом законопроектов, необходимых для реализации мероприятий, предусмотренных программой, в частности о авторизованном экономическом операторе и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Следующий визит миссии Европейского Союза по оценке выполнения 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС запланирован на 13-15 марта.

Минфин считает реалистичным получение второго транша ЕС евро в марте-апреле.

Как сообщалось, 11 декабря 2018 года Еврокомиссия предоставила Украине первый транш макрофинансовой помощи номинальным объемом 500 млн евро в виде займа под процентную ставку 1,25% годовых с погашением в апреле 2033.

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Источник: korrespondent.net