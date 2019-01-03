В Польше перевернулся автобус с украинцами, есть жертвы

В Польше автобус, следовавший из Киева в Свиноуйсце, попал в аварию в селе Тур Лодзинского воеводства в ночь на пятницу, 1 марта. Об этом сообщает tvn24.

В частности, указано, что сломанное колесо встречного грузовика попало в лобовое стекло автобуса, в результате чего водитель погиб на месте.

"Автобус, перевозивший 15 человек, съехал в кювет. Двое пассажиров - мужчина и женщина - получили ранения", - говорится в сообщении.

По данным польской полиции, все пострадавшие - граждане Украины.

Известно также, что водитель грузовика был трезв. Точные причины трагического инцидента выясняют правоохранители.

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Источник: korrespondent.net