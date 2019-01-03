ГПУ установила новых фигурантов по делу Майдана

Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины установило новых фигурантов противодействия протестным акциям на Майдане и сообщило о подозрении ряду экс-чиновников. Об этом управление сообщило на своей странице в Facebook в пятницу, 1 марта.

Отмечается, что уже сообщено о подозрении бывшему начальнику Департамента общественной безопасности МВД Украины по ст.340 (незаконное воспрепятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций), ч.3 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий) УК Украины.

Также уведомлен о подозрении экс-начальник Департамента защиты национальной государственности СБУ по ч.3 ст.28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ст.340, ч.3 ст.28, ч.3 ст.27 (виды соучастников), ч.3 ст.365 УК Украины.

Подозревемых объявили в розыск в связи с их сокрытием от следствия и суда.

Также в управлении ГПУ заявили, что установлены новые обстоятельств участия бывших высших должностных лиц государства в противодействии протестным акциям. Они извещены об изменении ранее сообщенного подозрения и о новом подозрении в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в отношении митингующих.

Утверждается, что речь идет о премьер-министре Украины, министре обороны Украины, главнокомандующем Вооруженных сил Украины, командующем внутренних войск МВД, директоре Департамента МВД Украины, и.о. начальника ГУМВД Украины в Киеве и командире полка милиции Беркут.

Ранее в ГПУ отчитались о расследовании дел Майдана. Большинство из 4700 преступлений, которые были совершены против активистов, раскрыты. Подозрение сообщили 442 лицам. В отношении 279 лиц обвинительные акты направлены в суд.

Также генпрокурор Юрий Луценко рассказал, когда будет суд по расстрелам на Майдане.

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Источник: korrespondent.net