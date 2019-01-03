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01. 03. 2019

Рева рассказал о субсидиях почти в тысячу долларов

Максимальный размер субсидии в Украине составляет 24 тысяч гривен. Об этом в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил в пятницу, 1 марта, министр социальной политики Андрей Рева.

"Субсидии имеют индивидуальный характер. От нуля до 24 тысяч гривен. У нас есть такие субсидианты, которые в Харьковкой области получают такую сумму. То есть каждый получает индивидуально определенную сумму, и она будет разной", - сказал он.

При этом, по его словам, средняя субсидия по Украине - 1681 гривна. Он добавил, что такие суммы в наличной форме субсидианты будут получать до мая, или до конца отопительного сезона.

"По состоянию на 20 февраля субсидию наличными получают 3 378 807 домохозяйств", - добавил министр.

Напомним, в феврале Кабмин одобрил выплату субсидий наличными с марта 2019 года. В течение весны Укрпочта будет доставлять монетизированные субсидии более чем миллиону пенсионеров.

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Источник: korrespondent.net

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