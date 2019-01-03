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01. 03. 2019

Климкин рассказал, как решить исторический спор с Польшей

Украина и Польша должны одновременно совершить действия в направлении решения исторического конфликта между странами. Об этом в интервью Польскому радио рассказал министр иностранных дел Павел Климкин.

Он отметил, что возможность эксгумации и поминовения польских жертв в Украине должна быть восстановлена, но при определенных условиях.

Он отметил, что в исторической политике и Польша, и Украина могут делать позитивные жесты.

Министр подчеркнул, что Украина положительно восприняла решение Конституционного суда Польши, который отменил поправку в закон об Институте национальной памяти, касающуюся украинского национализма. Как он отметил, это создает положительный контекст.

Очевидно, по словам Климкина, следующим этапом должно стать восстановление работы, направленной на поиск и эксгумацию останков поляков. Но, подчеркнул он, Украина ожидает в то же время от Польши действий, направленных на восстановление разрушенных украинских памятников на территории Польши.

Дипломат заявил о необходимости действий с двух сторон. "Я думаю, что такой сценарий возможен", - сказал Климкин и добавил, что украинский вице-премьер Павел Розенко пригласил вице-премьера Петра Глинского обсудить детали.

Как сообщалось, на этой неделе посольство Польши в Киеве выразило МИД ноту протеста в связи с "попытками релятивировать преступление в Гуте Пеняцкой". 

Перед этим президент Польши Анджей Дуда накануне обвинил Украинскую повстанческую армию и дивизию СС Галичина в уничтожении польского села Гута Пеняцкая (Бродовский район, Львовская область) в 1944 году.

Напомним, Украина в 2017 году запретила эксгумацию польских жертв. Это стало ответом на демонтаж памятника УПА в Грушовичах возле Перемышля, который польские власти назвала незаконным. С тех пор продолжается исторический спор между странами.

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Источник: korrespondent.net

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