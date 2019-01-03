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01. 03. 2019

В Украине показали модернизированный танк Т-80

Государственное предприятие Харьковский бронетанковые завод провело модернизацию танка Т-80БВ, который серийно поставляется в танковые подразделения морской пехоты и десантно-штурмовых войск Украины. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщает пресс-служба государственного концерна Укроборонпром.

Танк Т-80БВ, как и Т-64 образца 2017 года, получил тепловизионный прицел, новую динамическую защиту, дополнительную защиту бортов, новую цифровую радиостанцию, современные ночные приборы наблюдения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения, а также средства спутниковой навигации.

В Укроборонпроме отметили, что новое оснащение Т-80БВ позволяет значительно усилить боевые характеристики машины.  В частности, новая динамическая защита значительно усиливает уровень защищенности боевой машины и эффективно противодействует всем современным противотанковым средствам поражения. Также прицельный комплекс наводчика со встроенным тепловизором обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение противника огнем 125-мм орудия в любое время суток и при любых погодных условиях.

В то же время, как и в случае с Т-64, оснащение новыми приборами проходит во время обычного регламентного ремонта, что позволяет значительно сократить затраты времени для модернизации имеющегося парка Т-80.

Также сообщается, что ГП Харьковский бронетанковый завод уже в этом году начнет работы по модернизации Т-80УД.

Cмотрите фотогалерею: В Украине показали модернизированный танк Т-80

Ранее сообщалось, что бронеавтомобиль Барс-8 завершил программу государственных испытаний, которая продолжалась более 2 лет.

Также в Украине показали модернизированный и усовершенствованный беспилотный авиационный комплекс Spectator-М1.

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Источник: korrespondent.net

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