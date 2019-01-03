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01. 03. 2019

Мужчине удалось освободиться из двухлетнего плена на Донбассе - СМИ

Украинцу удалось освободиться из двухлетнего плена сепаратистов, принуждавших мужчину к рабскому труду в неподконтрольном Донецке и на территории области. Об этом со ссылкой на данные правоохранительных органов сообщает в пятницу, 1 марта, УНН.

По данным агентства, мужчина 1992 года рождения попал в плен в феврале 2015 года.

"До конца 2017 года его удерживали в рабстве, постоянно перемещали по территории Донецкой области и принуждали к рабскому труду. Вероятно, злоумышленники принадлежат к группировке сепаратистов "ДНР"", - информирует издание.

Также известно, что мужчине удалось освободиться. Сейчас полиция Херсонской области начала досудебное расследование по статье торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека.

Ранее в Днепре задержали мужчин, которые похищали людей и заставляли их работать на стройке.

Также сообщалось, что в Одесской области полиция задержала 13 членов преступной группировки, которые удерживали 94 человека, заставляя их бесплатно работать на сельхозработах.

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Источник: korrespondent.net

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