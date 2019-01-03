Под Киевом мужчина пытался бросить гранату в полицейских

В Киевской области оперативники задержали разыскиваемого злоумышленника, который убегая, угрожал бросить в них гранату. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 1 марта.

"43-летний житель Киево-Святошинского района разыскивался полицией за совершение тяжкого преступления. Правоохранители выследили его в городе Боярка и начали преследовать. Однако злоумышленник узнал правоохранителей и начал от них убегать в лесополосу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на команды полицейских "Стой! Полиция!" он не реагировал. В руках злоумышленник держал гранату, которую пытался бросить в оперативников. Однако правоохранителям удалось обезвредить вооруженного мужчину.

Гранату РГН с поврежденными номерами на корпусе и запале, обмотанную скотчем, полицейские изъяли и направили на исследование.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами (ч.1 ст.263 УК Украины) и угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа (ст. 345 УК Украины). Ведется следствие. Решается вопрос об объявлении подозрения.

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Накануне сообщалось, что в Киеве в автомобиль бросили гранату. В результате взрыва пострадал водитель.

Ранее в Одессе мужчина погиб от взрыва гранаты. Позже оказалось, что это известный активист и бывший участник АТО.

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Источник: korrespondent.net