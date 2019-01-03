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01. 03. 2019

Пограничники со стрельбой останавливали контрабандистов

Вблизи границы с Румынией пограничники с выстрелами задерживали группу злоумышленников, которые с пакетами направлялись в сторону границы. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

"Вчера пограничники Черновицкого отряда, по предварительной информации оперативных сотрудников Западного регионального управления Госпогранслужбы, предотвратили перемещению сигарет в Румынию", - говорится в сообщении.

В ГПСУ рассказали, что пограничный наряд от отдела Красноильск заметил, как группа лиц с пакетами направлялась в сторону украинско-румынской границы.

"Последние, увидев правоохранителей, прибегли к бегству и кинули товар, который переносили. Чтобы задержать правонарушителей пограничники осуществили предупредительный выстрел. В результате, правоохранители задержали одного мужчину и обнаружили 39 ящиков с почти 20 тысячами пачек сигарет", - прокомментировали пограничники.

Правоохранители установливают всех причастных к противоправной деятельности лиц.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье трех пограничников подозревают в содействии контрабанде, подозреваемые задержаны.

Напомним, на Буковине пограничники со стрельбой на поражение задержали контрабандистов.

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Источник: korrespondent.net

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