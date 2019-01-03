Скандал в оборонке: Луценко заявил о суде по одной из схем

Генпрокурор Юрий Луценко заявил о первом суде по делу мошеннических схем в сфере поставок запчастей для предприятий Укрборонпрома. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщает спикер ГПУ Лариса Сарган в Facebook.

Указано, что еще в 2017 году Генпрокуратура узнала о мошеннической схеме в сфере поставок запасных частей для предприятий Укрборонпрома. Как сообщил генпрокурор в эфире одного из телеканалов, руководил схемой бывший заместитель министра экономики при Януковиче.

Кроме мошенничества с поставками, этот человек требовал от жены одного из чиновников Януковича, который находился в СИЗО, деньги для подкупа правоохранителей, утверждают в ГПУ. Военная прокуратура задержала мошенника и двух действующих офицеров СБУ, которые с ним вместе планировали эту сделку, рассказал Луценко.

"Буквально вчера состоялся суд над этими тремя деятелями: Рогоза и два работника СБУ... Они в суде, и будут сидеть за свое мошенничество", - заверил генеральный прокурор.

По его словам, в этом деле Государственная фискальная служба проводила налоговую проверку.

"И, по состоянию на неделю назад, я получил наконец первые результаты - им насчитали 20 млн грн неуплаченных налогов. На сегодня я уже знаю об около 40 млн, начисленных для этой фирмы", - сообщил Луценко.

Напомним, по данным СМИ, участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе являются заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь с другом и директор Укроборонпрома Павел Букин. В указанной схеме также якобы задействованы руководители оборонных структур различных уровней. В Укроборонпроме обвинили журналистов в манипуляциях, кроме этого, Гладковский попросил приостановить его полномочия первого замсекретаря СНБО. Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование.

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Источник: korrespondent.net