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01. 03. 2019

Первые весенние выходные в Украине будут морозными

На выходных в Украину с севера Европы продолжит поступать холодный воздух, поэтому температура еще снизится, сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 2 марта, без осадков лишь в восточных и Сумской областях, ночью и в Карпатском регионе местами небольшой снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; на Закарпатье и крайнем юге страны ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем около 0°.

В воскресенье, 3 марта, осадков также не предвидится. 

Температура ночью 6-11° мороза, на севере Левобережья до 13° мороза; днем 1-6° тепла, в восточных областях 0-2° мороза.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° мороза, днем 3-5° тепла.

Cмотрите фотогалерею: Первые весенние выходные в Украине будут морозными

Ранее в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в марте.

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Источник: korrespondent.net

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