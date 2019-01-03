На выходных в Украину с севера Европы продолжит поступать холодный воздух, поэтому температура еще снизится, сообщает Укргидрометцентр.
В субботу, 2 марта, без осадков лишь в восточных и Сумской областях, ночью и в Карпатском регионе местами небольшой снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; на Закарпатье и крайнем юге страны ночью около 0°, днем 1-6° тепла.
В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем около 0°.
В воскресенье, 3 марта, осадков также не предвидится.
Температура ночью 6-11° мороза, на севере Левобережья до 13° мороза; днем 1-6° тепла, в восточных областях 0-2° мороза.
В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° мороза, днем 3-5° тепла.
Cмотрите фотогалерею: Первые весенние выходные в Украине будут морозными
Ранее в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в марте.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость