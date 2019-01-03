Дело Мангера: активисты жгут файеры возле суда

Под зданием Киевского апелляционного суда, где в пятницу, 1 марта, будут рассматривать апелляционные жалобы по делу Владислава Мангера, активисты зажгли файеры. Об этом сообщает РБК-Украина.

Активисты также принесли баннеры с надписью: "Убийцы Гандзюк должны сесть".

Возле здания суда дежурят правоохранители.

В зале судебных заседаний присутствуют около 30 активистов и представители средств массовой информации.

По данным СМИ, 28 февраля рассмотрение апелляционных жалоб не состоялось из-за того, что подозреваемый не прибыл на заседание. Сторона защиты заявила, что не знает, где находится Мангер. Сторона обвинения также заявила, что не знает о его местонахождении.

Напомним, 11 февраля председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру сообщили о подозрении в организации убийства Екатерины Гандзюк. 15 февраля Шевченковский районный суд Киева арестовал Мангера. В тот же день подозреваемый вышел из СИЗО под залог в 2,5 млн гривен. Спустя время на него надели электронный браслет.

Мангер говорит, что к убийству Гандзюк может быть причастен экс-глава СБУ Херсонской области Данил Доценко, который сейчас возглавляет Департамент защиты национальной государственности СБУ.

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Источник: korrespondent.net