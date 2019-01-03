В Харьковской области под поездами за сутки погибли два человека

В Харьковской области за прошедшие сутки, 28 февраля, поезда смертельно травмировали двух мужчин. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

В частности, указано, что на 10 км железнодорожного перегона станции Ордовка, между селами Ватутино и Утковка, грузовым поездом был смертельно травмирован неизвестный мужчина в возрасте около 45-50 лет.

Известно, что он самостоятельно вышел на встречу поезда, на звуковые и световые сигналы не реагировал. Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.

Вскоре в Дергачевский отдел полиции поступила информация о том, что вблизи железнодорожной станции Слатино в одноименном поселке пассажирским поездом сообщением Москва-Кривой Рог был смертельно травмирован неизвестный мужчина в возрасте около 30-35 лет, который переходил железнодорожные пути в неустановленном для этого месте.

По этим фактам следователями возбуждены уголовные производства по статье нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению личностей погибших.

Ранее в Тернопольском районе мужчина погиб под колесами поезда во время проверки тормозной системы.

Также сообщалось, что в Киеве машинист тепловоза переехал собственного сына - также работника железной дороги.

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Источник: korrespondent.net