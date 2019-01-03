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01. 03. 2019

Сессия горсовета Херсона закончилась дракой

В Херсоне вопрос о переименовании улицы Лютеранской, который поднимался на сессии горсовета в пятницу, 1 марта, привел к драке между активистами, Национальным корпусом и участниками АТО. Об этом пишет Херсон онлайн.

В ходе драки полиция вывела всех из здания мэрии на улицу, но драка продолжилась. В результате пострадал мужчина от примененного газового баллончика. Кроме того, во время потасовки затоптали женщину. 

Как сообщил начальник Херсонского отдела полиции полковник Александр Говорун, во время столкновений задержали двух человек.

Он добавил, что в медицинские учреждения с телесными повреждениями никто не обращался.

Cмотрите фотогалерею: Сессия горсовета Херсона закончилась дракой

Напомним, 22 февраля на сессии Херсонского горсовета депутаты переименовали улицу Лютеранскую на улицу Катерины Гандзюк. "За" проголосовали 38 депутатов.

В результате 25 февраля в здании городского совета Херсона устроили митинг. Протестующие были недовольны тем, что ранее улицу, которую планируют переименовать в честь Гандзюк, отказались переименовывать в честь погибшего участника боевых действий Руслана Сторчеуса. В ходе переругиваний один из протестующих облил водой мэра Владимира Миколаенко.

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Источник: korrespondent.net

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