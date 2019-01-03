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01. 03. 2019

Супрун развенчала еще один миф о вреде бега

Умеренный бег не только "не стирает" колени, но, наоборот, защищает суставы. Об этом в пятницу, 1 марта, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, под повреждением коленей обычно имеется в виду разрушение хряща. Такое положение в медицине называется остеоартрит или остеоартроз. Это дегенеративное заболевание сустава, которое поражает не только хрящевую ткань, но и прилегающую кость, окружающие связки, сухожилия и мышцы.

"В одном из исследований изучали распространенность остеоартрита коленного и тазобедренного суставов у марафонцев, которые еще продолжают заниматься бегом. Выяснили, что распространенность остеоартрита у марафонцев была в два раза ниже, по сравнению с людьми, не занимающимися бегом", - пишет Супрун.

По словам чиновницы, умеренная и регулярная физическая активность имеет защитный эффект для суставов. 

"Систематический осмотр показал, что у бегунов-любителей коленный остеоартрит развивался в три раза реже, чем у людей, ведущих сидячий образ жизни. При этом чрезмерные нагрузки, которые имеют элитные профессиональные марафонцы, все-таки увеличивают вероятность его возникновения", - отметила Супрун.

И.о. министра здравоохранения добавила, что для большинства людей будет достаточно 30 минут бега в умеренном темпе пять раз в неделю - такое количество пробежек перекрывает рекомендованную норму аэробных нагрузок.

Ранее Супрун сообщила, что бег не вредит межпозвонковым дискам, а наоборот, улучшает их состояние.

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Источник: korrespondent.net

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