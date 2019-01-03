Венгерские пограничники во время таможенного досмотра выявили у гражданина Украины более килограмма марихуаны. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщает Мукачево.net.

Отмечается, что уже на стороне Венгрии правоохранители обратили внимание на пешехода, который заметно нервничал, из-за чего было решено провести более подробный осмотр.

Мужчина добровольно передал таможенникам пакеты, которые были спрятаны у него под одеждой и в карманах.

Пять упаковок общим весом 1,25 кг оказались производными каннабиса.

Задержанный утверждает, что действовал по поручению другого лица - наркотическое вещество он должен был перевезти из Украины в Венгрию и положить возле дерева недалеко от границы.

Дело передали в полицию.

Cмотрите фотогалерею: Венгерские пограничники задержали украинца с марихуаной

Ранее сообщалось, что украинские пограничники в аэропорту Одессы задержали иностранца с наркотиками. У гражданина Израиля обнаружили экстази и гашиш.

А на Донбассе задержали мужчину, который пытавлся провезти в "ЛНР" сумку марихуаны.

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Источник: korrespondent.net