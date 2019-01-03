В Днепропетровской области задержали угонщиков элитных автомобилей

Полиция Днепропетровской области задержала группу угонщиков люксовых автомобилей. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщает пресс-служба полиции области.

По данным полиции, злоумышленники специализировались на кражах автомобилей класса "люкс", в частности Toyota и Lexus последних годов выпуска. Пользуясь код-граббером, подозреваемые завладели десятью ценными автомобилями.

"Разработка группы продолжалась с осени 2018 года. 26 февраля у торгового центра в Кривом Роге сотрудники уголовного розыска задержали двух мужчин в тот момент, когда они пытались завладеть автомобилем Land Cruiser Prado. Во время задержания у них изъяли кодграббер-ретранслятор, так называемую "глушилку", радиостанции и другие специальные устройства, приспособленные для перехвата сигнала автосигнализации и запуска двигателя", - рассказал начальник отдела раскрытия угонов транспортных средств управления уголовного розыска ГУНП в Днепропетровской области Руслан Нетудыхата.

В состав группы входили двое мужчин - жителей Днепропетровской области 26 и 32 лет.

Сейчас сотрудники отдела по расследованию особо тяжких преступлений следственного управления и сотрудники уголовного розыска собирают доказательства и документируют каждый факт незаконного завладения автомобилями. Четыре ранее похищенные транспортные средства уже изъяты.

Мужчинам грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой. 28 февраля решением Индустриального суда злоумышленники арестованы.

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Накануне в Киеве разоблачили группу мужчин, подозреваемых в краже мотоциклов.

Также сообщалось о задержании в Киевской области банды автоугонщиков.

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Источник: korrespondent.net