Скандал в оборонке: Богдан получил еще 500 млн грн по "тайным" договорам

С декабря 2018 года по сегодняшний день Автосборочный завод №2 компании Богдан Моторс получил 510 млн гривен на выполнение тайных соглашений с Минобороны в рамках государственного оборонного заказа на поставку автотранспорта. Об этом со ссылкой на официальный портал использования публичных финансов заявил Глеб Каневский, глава экспертной организации StateWatch, пишет в пятницу, 1 марта, Экономическая правда.

Указано, что деньги поступали с казначейского счета в Черкасской области на частный счет Богдан Моторс, открытый в Правэкс-банке. При этом известно, что небольшая доля средств была перечислена некоторым частным подрядчикам. В частности, ООО Богдан Индустрия, которое также входит в корпорацию Богдан, получило 20,3 млн гривен на поставку автомобилей Great Wall.

За что именно уплачены деньги - количество авто и стоимость за единицу - не указаны. В то же время недавно пресс-служба Богдана сообщила, что в этом году корпорация подписала новые контракты с Минобороны на поставку обновленных санитарных машин Богдан 2251 и грузовиков Богдан 6317 в Вооруженные силы Украины.

"Многомиллионные суммы и долгосрочность контрактов между Минобороны и корпорацией Богдан могут свидетельствовать о том, что сегодня автопарк армии под прикрытием государственной тайны фактически формирует бизнес первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского", - считает Каневский.

Ранее корпорация Богдан настаивала, что детали контрактов с Министерством обороны, которые выполняются под грифом государственной тайны, не могут быть раскрыты для общества и СМИ.

Накануне стало известно, что Богдан будет поставлять армии еще и броневик Барс-8.

Как известно, владельцем корпорации Богдан Моторс является первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который отвечает за оборонно-промышленный комплекс, известный как давний бизнес-партнер президента Петра Порошенко. Чиновник не раз заявлял, что не может влиять на решение Минобороны.

Сейчас Гладковский отстранен от должности - после коррупционного скандала в оборонке.

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Источник: korrespondent.net