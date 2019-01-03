Гибель младенца в лифте: чиновнику Сум избрали меру пресечения

Директору департамента инфраструктуры Сумской мэрии Григорию Яременко избрана мера пресечения в виде личного обязательства по делу о гибели младенца в лифте многоэтажки города. Соответствующее решение принял судья Заречного райсуда Сум, сообщает в пятницу, 1 марта, UA:Сумы.

По информации пресс-секретаря суда Натальи Сидоренко, чиновника подозревают в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия в виде смерти человека.

"Исследовав представленные доказательства, по мнению суда, есть все основания для удовлетворения ходатайства следователя и применения для подозреваемого наименее обременительной меры пресечения, а именно личного обязательства", - сказала спикер судебной инстанции.

В то же время на подозреваемого наложен ряд обязанностей: прибыть по первому требованию к следователю, прокурору и в суд, не выезжать из города без разрешения следователя, прокурора или суда, сообщать об изменении места жительства и места работы, воздерживаться от общения с пострадавшими, также сдать на хранение в соответствующие органы паспорт для выезда за границу.

Предполагается, что под личным обязательством директор департамента инфраструктуры будет оставаться до 3 апреля.

Кроме того, суд отказал в отстранении Яременко с должности, о чем ходатайствовал следователь. По словам Сидоренко, судья сделал это из-за того, что тот с 3 января и так отстранен от должности мэром Сум.

Как известно, подозрение Григорию Яременко вручили 21 февраля после обысков в Сумском горсовете.

Напомним, 2 января малыш погиб в лифте одного из домов в Сумах. Женщина вместе со свекром и малышом, который был в коляске, поднялись на лифте на девятый этаж. Когда взрослые вышли на площадку, коляску с малышом зажало дверью и лифт начал опускаться вниз.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net