В Луганской области в ночь на пятницу со стороны села Калиновое, временно подконрольного сепаратистам "ЛНР", был произведен обстрел из минометов калибра 120 мм по селу Троицкое Попаснянского района. Были повреждены частные дома и опора линии электропередач, сообщает региональное управление Нацполиции 1 марта.

"В результате обстрелов повреждены частные дома жителей по улице Щорса. Кроме этого, по улице Красная повреждена опора ЛЭП и электрические провода, в результате чего жители двух улиц Щорса и Красная остались без электроснабжения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что информации о жертвах и пострадавших среди мирного населения пока нет. На месте происшествия продолжают работать сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции.

"Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 258 УК Украины (террористический акт)", – говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: На Луганщине село попало под минометный обстрел

Напомним, за сутки 28 февраля сепаратисты на Донбассе 13 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Украинские военные не понесли потерь.

Также сообщалось, что на подконтрольной части Донецкой области возле Гродовки трое мужчин получили осколочные ранения в результате срабатывания взрывного устройства.

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Источник: korrespondent.net