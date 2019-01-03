Лента RSS
Подписаться на ленту
01 марта 2019, пятница, 16:41
-2°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
01. 03. 2019

В Польше разоблачили схему незаконной миграции украинцев

В Польше арестовали троих поляков и одного украинца по подозрению в участии в преступной группе, которая организовала для граждан Украины незаконное пересечение границы и дальнейшую миграцию. Об этом накануне сообщил Надбужанский отдел Пограничной службы Польши.

Сообщается, что трем лицам выдвинуто обвинение в руководстве, а одному человеку – в участии в организованной преступной группе. Всех задержанных по ходатайству прокуратуры арестовали на три месяца.

Среди задержанных есть сотрудник Департамента по вопросам граждан и иностранцев в филиале Люблинского воеводственного управления в городе Замостье.

По данным следствия, украинцы после получения польской визы на основании приобретенных в Польше приглашений ехали в другие страны Евросоюза – в Чехию, Словакию, Литву, Латвиюи Францию.

Установлено, что преступная группа в 2015-2018 годах организовала незаконную миграцию для 263 человек и получила за это более 130 тысяч евро. Мошенничество заключалось в регистрации подставными лицами для граждан Украины приглашений в Польшу (что является основанием для получения визы).

Также сообщается, что в расследовании, которое до сих пор велось по этому делу, обвинение в организации незаконной миграции и участия в преступной группе уже предъявлено 13 лицам, а пятерым из них также предъявлено обвинение в управлении организованной преступной группой. Подозреваемые – это граждане Польши, Украины и Германии.

Ранее сообщалось, что впольском Люблине задержали и арестовали четырех граждан Украины, которых обвиняют в незаконной легализации иностранцев в Польше.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Что делали наши родители, чтобы убить скуку, до того, как изобрели интернет?
Я опросил всех 26 своих сестёр и братьев - из них тоже никто не знает...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.