В Польше разоблачили схему незаконной миграции украинцев

В Польше арестовали троих поляков и одного украинца по подозрению в участии в преступной группе, которая организовала для граждан Украины незаконное пересечение границы и дальнейшую миграцию. Об этом накануне сообщил Надбужанский отдел Пограничной службы Польши.

Сообщается, что трем лицам выдвинуто обвинение в руководстве, а одному человеку – в участии в организованной преступной группе. Всех задержанных по ходатайству прокуратуры арестовали на три месяца.

Среди задержанных есть сотрудник Департамента по вопросам граждан и иностранцев в филиале Люблинского воеводственного управления в городе Замостье.

По данным следствия, украинцы после получения польской визы на основании приобретенных в Польше приглашений ехали в другие страны Евросоюза – в Чехию, Словакию, Литву, Латвиюи Францию.

Установлено, что преступная группа в 2015-2018 годах организовала незаконную миграцию для 263 человек и получила за это более 130 тысяч евро. Мошенничество заключалось в регистрации подставными лицами для граждан Украины приглашений в Польшу (что является основанием для получения визы).

Также сообщается, что в расследовании, которое до сих пор велось по этому делу, обвинение в организации незаконной миграции и участия в преступной группе уже предъявлено 13 лицам, а пятерым из них также предъявлено обвинение в управлении организованной преступной группой. Подозреваемые – это граждане Польши, Украины и Германии.

Ранее сообщалось, что впольском Люблине задержали и арестовали четырех граждан Украины, которых обвиняют в незаконной легализации иностранцев в Польше.

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Источник: korrespondent.net