Украина поднялась в рейтинге верховенства права

Украина поднялась на четыер позиции в рейтинге верховенства права 2019 года и занимает 77 место среди 126 стран мира. Результаты рейтинга обнародованы на сайте международной неправительственной организации World Justice Project, пишет Радио Свобода в пятницу, 1 марта.

Таким образом Украина является седьмой из 13 стран региона (Восточная Европа и Центральная Азия), оказавшись между Таиландом и Сербией.

Лидерами рейтинга стали Дания, Норвегия и Финляндия. На последних местах рейтинга оказались Демократическая Республика Конго, Камбоджа и Венесуэла.

Россия – на 88-м месте в рейтинге, Беларусь – на 66-ом.

Как заявляют составители отчета, нынешний рейтинг продемонстрировал дальнейшее ухудшение с верховенством права в мире. Наиболее стремительное снижение происходит в сфере "ограничениях правительственных полномочий", что свидетельствует о росте авторитаризма.

Отметим, по итогам 2018 года Украина сохранила 84 место в рейтинге Индекс демократии, оставив за собой статус "гибридной демократии".

Индекс верховенства права отражает обеспечение законности в стране и рассчитывается с учетом состояния правительственных полномочий, уровня коррупции, открытости правительства, фундаментального характера права, обеспечение порядка и безопасности, гражданского и уголовного правосудия.

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Источник: korrespondent.net