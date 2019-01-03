Названы сроки визита техмиссии МВФ в Киев

На следующей неделе в Украину приедет техническая миссия Международного валютного фонда посетит. Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман в пятницу, 1 марта.

"Техническая команда в составе нескольких специалистов МВФ посетит Киев 5-13 марта для обсуждения событий в экономической сфере и прогресса в направлении внедрения реформ, предусмотренных программой стенд-бай с Украиной", - заявил Люнгман.

Других деталей он не сообщил.

Напомним, 18 декабря совет директоров МВФ утвердил новую программу финансирования для Украины на 3,9 млрд долларов. Киев получил первый транш в 1,4 миллиарда долларов через три дня.

В этом году Киев рассчитывает получить от МВФ два транша по 1,3 миллиарда долларов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net