В Цюрихе роботы построили дом

В швейцарском Цюрихе открыли DFAB House - дом, который возведен и спроектирован практически без участия человека.Соответствующее видео в среду, 27 февраля, было опубликовано на Уoutube.
Как пишет liga.net, над проектом работала система из двух робо-рук, управляемых процессором со специальной программой для 3D-моделирования.
Первый робот подбирает бревна и распиливает, затем сверлит отверстия для крепежей. Затем оба робота собирают из бревен готовую конструкцию. Людям остается только вставить крепежи.
Как сообщалось, в Сан-Франциско искусственный интеллект проиграл в дебатах человеку.
Также ранее в Таиланде открылся первый магазин без персонала.
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Источник: korrespondent.net
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