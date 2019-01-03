Турчинов: Подмена полов сотней выдуманных гендеров противоречит Конституции

Постоянное сокращения населения Украины является одной из основных угроз нацбезопасности. Об этом в ходе всеукраинского форума семьи в пятницу, 1 февраля, заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, сообщают Українські новини.

По его словам, в стране необходимо укреплять институт семьи и семейных ценностей.

"Семья - это благословенное Богом единение мужчины и женщины для продолжения жизни и существования человечества. Эта позиция четко прописана в Конституции нашей страны. Поэтому попытки подменить в украинском законодательстве и нормативно-правовых актах два извечных человеческих пола сотней выдуманных гендеров противоречит нашей Конституции, христианской морали, и является наступлением на традиционные ценности", - заявил Турчинов.

Он также подчеркнул, что вместо "навязанного, искусственного" термина "гендер" в законодательстве должен быть термин "пол".

Также Турчинов рассказал о миграционных цунами из Украины. Ежегодно на заработки за границу выезжают до 9 млн украинцев.

Ранее Государственная служба статистики назвала области Украины, откуда уезжает больше всего людей, а также регионы, где фиксируется самый большой миграционный прирост населения.

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Источник: korrespondent.net