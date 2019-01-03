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01. 03. 2019

Пакистан освободил взятого в плен индийского пилота

Власти Пакистана передали задержанного пилота представителям посольства Индии. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщает индийское агентство IANS.

Пилот находится на территории Пакистана и должен вернуться в Индию через действующий между двумя странами пограничный переход Вага.

Напомним, 27 февраля Пакистан заявил, что сбил два индийских истребителя и захватил одного пилота. В Индии подтвердили потерю одного самолета и заявили, что сбили пакистанский самолет.

После этого Индия привела в боевую готовность армию и пограничников. Пакистан закрыл воздушное пространство.

Эскалация в отношениях между Пакистаном и Индией произошла после теракта в Кашмире 14 февраля, в котором погибли 44 индийских силовика.

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Источник: korrespondent.net

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