США ввели новые санкции против Венесуэлы

Министерство финансов США в пятницу, 1 марта, объявило о расширении санкций в отношении Венесуэлы, сообщает Управление по контролю за иностранными активами минфина.

Так, в санкционный список включены еще шесть граждан этой латиноамериканской страны, которых считают причастными к нарушению "прав человека" и другим злоупотреблениям, в которых Вашингтон традиционно обвиняет правительство Николаса Мадуро.

Ранее о планах по расширению санкций на этой и следующей неделе заявлял спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

Как сообщалось, 26 февраля США ввели санкции против губернаторов Венесуэлы. Под ограничения попали четыре руководителя штатов, которые препятствуют доставке гуманитарной помощи в страну.

Напомним, 23 и 24 февраля обострилось противостояние между силами оппозиции и правительством Мадуро. Глава Венесуэлы закрыл границы страны с Бразилией и Колумбией, чтобы воспрепятствовать поставкам гуманитарной помощи в страну. В результате столкновения венесуэльских военных с активистами на границе с Колумбией в субботу погибли не менее четырех человек, около 300 получили ранения.

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Источник: korrespondent.net