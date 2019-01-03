В Николаеве студент заявил о купленном дипломе во время его получения

Во время вручения дипломов в Николаевском ЧНУ имени Петра Могилы в пятницу, 1 марта, студент заявил, что купил его за 350 долларов. Об этом сообщает местное издание Новости-N, ссылаясь на очевидцев.

Утверждается, что парень был в состоянии алкогольного опьянения. После того, как он признался, что купил свой диплом, его столкнули со сцены.

На записи видно, что после этого молодой человек продолжил говорить о том, что диплом куплен, до тех пор, пока его не выгнали из актового зала.

"350 долларов я заплатил за диплом, работал в Польше. Спасибо, большая честь", – крикнул парень и разорвал этот диплом.

Министерский диплом. Где учились украинские чиновники

Как сообщалось, чиновника высшего ранга поймали на подделке документов. Главу Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Алексея Кудрявцева уличили в предоставлении поддельных документов для вступления на должность. В университете, в котором якобы учился глава ГАСИ Кудрявцев, не смогли найти информацию об его образовании.

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Источник: korrespondent.net