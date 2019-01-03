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01. 03. 2019

В Одесской области женщина заживо закопала новорожденного ребенка

Работники Подольской районной больницы сообщили правоохранителям о том, что к ним обратилась молодая женщина с подозрением на криминальный аборт. Об этом в пятницу, 1 марта, информирует пресс-служба полиции Одесской области.

Полицейские установили личность пациентки. Ею оказалась 24-летняя жительница Балтского района. Девушка долгое время гостила у родственников в одном из сел Подольского района.

Во время общения с полицией девушка утверждала, что у нее случился выкидыш. Плод она закопала в огороде. После вскрытия выяснилось, что младенец родился доношенным, а смерть наступила по причине удушения, которое наступило в результате перекрытия дыхательных путей.

После выводов экспертизы женщина рассказала, что у нее уже есть сын, которому чуть больше года, а этот ребенок был нежеланным. Во время беременности на учете у врачей она не находилась, рожала дома самостоятельно. Живого младенца замотала в полиэтиленовый пакет и закопала.

По данному факту начато уголовное производство. Женщине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Cмотрите фотогалерею: В Одесской области женщина заживо закопала новорожденного ребенка

Ранее в Николаеве женщина родила ребенка на балконе, потом нанесла младенцу 21 удар ножницами и выбросила его тело на помойку.

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Источник: korrespondent.net

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