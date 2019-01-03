На Закарпатье депутата райсовета заподозрили в госизмене

Прокурор Закарпатья в четверг, 28 февраля, сообщил депутату Береговского районного совета VII созыва о подозрениив совершении государственной измены. Об этом информирует прокуратура Закарпатской области.

Так, в ходе досудебного расследования, которое проводили следователи следственного отдела УСБУ в Закарпатской области, установлено, что депутат Береговского районного совета оказывал представителям иностранных организаций соседней страны помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. В частности, по данным прокуратуры, депутат организовал участие так называемой "сборной Закарпатья" по футболу в Чемпионате Европы, который проходил в начале июня 2018 года под эгидой международной футбольной федерации непризнанных территорий и национальных меньшинств.

По данным прокуратуры, подозреваемый "с целью разжигания сепаратистских настроений среди населения Закарпатья (с попыткой изменения границ территории Украины) совершил подбор игроков из выходцев Закарпатья, которые длительное время представляли разные футбольные клубы на территории Венгрии".

Кроме того, депутат изготовил и предоставил форму, в которой выступали на чемпионате игроки этой сборной (с комбинированным логотипом из герба и флага Закарпатской области и с государственной венгерской символикой), которая "фактически однозначно указывает на трактовку территории Закарпатской области как части Венгрии".

В настоящее время в уголовном производстве продолжаются дальнейшие следственные и процессуальные действия, которые осуществляют следователи СО УСБУ в Закарпатской области под процессуальным руководством региональной прокуратуры. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним. 25 февраля военная прокуратура и СБУ задержали экс-главу Генштаба Владимира Заману. В зале Печерского суда прокурор военной прокуратуры Виктор Король заявил, что бывший начальник Генштаба совершил государственную измену, действуя в сговоре с Виктором Януковичем.

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Источник: korrespondent.net