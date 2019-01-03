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01. 03. 2019

В Кировоградской области поезд сбил мужчину

В Кировоградской области поезд сообщением Колосовка - Знаменка переехал неизвестного мужчину. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает УНН в пятницу, 1 марта.

Трагедия случилась 24 февраля. На вид мужчине 45-50 лет. Он скончался на месте происшествия. 

Чтобы установить окончательную причину смерти гражданина, 25 февраля Кировский районный суд назначил в рамках расследования судебно-медицинскую экспертизу. 

В ГУ НП области сообщили, что трагедия произошла на территории микрорайона Балашовка. Информацию по данному факту внесли в ЕРДР. Личность мужчины установлена.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 28 февраля, на железнодорожных путях в Харьковской области погибли двое неизвестных мужчин.

Также ранее под Тернополем мужчина погиб под колесами поезда во время проверки тормозной системы.

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Источник: korrespondent.net

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