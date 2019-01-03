Лента RSS
Подписаться на ленту
01 марта 2019, пятница, 19:51
+1°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
01. 03. 2019

Нелегалы перепутали белорусский и французский Брест

Вблизи белорусско-польской границы брестские пограничники задержали двух нелегальных мигрантов, у которых обнаружили карты с окрестностями города Брест, расположенного во Франции. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.

Отмечается, что инцидент произошел 28 февраля. Мужчины без документов пытались обойти пункт пропуска Варшавский мост.

Нарушители представились гражданами Сирии. Других сведений они не предоставили, ссылаясь на языковой барьер.

Однако, по оперативной информации, иностранцы, вероятно, являются гражданами Туниса. При попытке нарушения границы они планировали использовать географические карты Польши и города Бреста, но не белорусского, а расположенного во Франции.

В отношении задержанных начат административный процесс за нарушение пограничного законодательства. До установления личности они будут находиться в изоляторе временного содержания Брестской пограничной группы.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье задержали семь нелегалов из Турции и их вероятного переправщика.

А в горах Львовской области пограничники задержали двух французов с контрабандными сигаретами на 52 тысячи гривен.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Что делали наши родители, чтобы убить скуку, до того, как изобрели интернет?
Я опросил всех 26 своих сестёр и братьев - из них тоже никто не знает...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.