Нелегалы перепутали белорусский и французский Брест

Вблизи белорусско-польской границы брестские пограничники задержали двух нелегальных мигрантов, у которых обнаружили карты с окрестностями города Брест, расположенного во Франции. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.

Отмечается, что инцидент произошел 28 февраля. Мужчины без документов пытались обойти пункт пропуска Варшавский мост.

Нарушители представились гражданами Сирии. Других сведений они не предоставили, ссылаясь на языковой барьер.

Однако, по оперативной информации, иностранцы, вероятно, являются гражданами Туниса. При попытке нарушения границы они планировали использовать географические карты Польши и города Бреста, но не белорусского, а расположенного во Франции.

В отношении задержанных начат административный процесс за нарушение пограничного законодательства. До установления личности они будут находиться в изоляторе временного содержания Брестской пограничной группы.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье задержали семь нелегалов из Турции и их вероятного переправщика.

А в горах Львовской области пограничники задержали двух французов с контрабандными сигаретами на 52 тысячи гривен.

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Источник: korrespondent.net