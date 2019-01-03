Влиятельные женщины Ким Чен Ына. Какова их роль

Встреча американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына провалилась, но продемонстрировала всему миру влиятельных женщин из окружения северокорейского диктатора.

Отец Ына Ким Чен Ир был дважды женат и имел длительные отношения еще с тремя женщинами, но никогда не появлялся в женском сопровождении, а титул первой леди КНДР не использовался 40 лет.

В столицу Вьетнама Ханой Ким Чен Ын прибыл в окружении девушек - жены, сестры и известной певицы. Корреспондент.net рассказыват о них и их влиянии.

Уважаемая первая леди КНДР

Вместе со своей женой Ли Соль Чжу Ким представляет в Северной Корее образ молодой современной пары. Обычно он держит ее за руку или же она держится за его локоть. Такое было невозможно даже в Южной Корее еще не так давно.

Однако Ли Соль все равно не часто появляется рядом со своим мужем, а чаще идет сзади - в дань традициям. В конце марта прошлого года она сопровождала супруга в поездке в Китай. Тогда впервые Пхеньян официально назвал ее "уважаемой первой леди" КНДР. Этот титул не использовался в Северной Корее уже более 40 лет.

KCNA

Пресса обращает внимание на западный, хоть и старомодный, стиль одежды и расслабленную манеру поведения Ли Соль Чжу. Первая леди КНДР выходит на публику чаще всего в светлых нарядах западных брендов и с сумочкой от Chanel и задает тренды для северокорейских женщин.

Считается, что именно Ли Соль заставила пересмотреть Кима отношению к дресс-коду женщин в Северной Кореи и разрешить им носить брюки, туфли на каблуке или платформе, украшения, которые были под запретом на протяжении десятилетий. Подробно о ней в материале Жена Ким Чен Ына: из певиц в первые леди КНДР.

Влиятельная сестра Ким Чен Ына

Эсперты считают, что идеальную первую леди КНДР из Ли Соль сделала сестра северокорейского лидера - Ким Е Чжон. Она создала современенную версию своей бабушки Ким Чен Сук, которая считалась национальным героем и олицетворяла образ "матери Кореи".

В отличие от самого Ким Чен Ына, его 30-летняя сестра присоединилась к аппарату правления Трудовой партии сразу после окончания университета. Она возглавляет отдел пропаганды уже четыре года.

Чжон всегда находится рядом братом на всех его выступлениях и часто заходит за колонны, чтобы не попадать в объективы. Однако когда Ким Чен Ын подписывает документы, она подбегает и дает ему ручку, а потом перелистывает страницы.

Северная Корея. Повседневная жизнь в ирреальности

"Она заботится о том, чтобы он комфортно чувствовал себя перед камерами и на международных мероприятиях. Она является закулисным руководителем его выступлений", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Cмотрите фотогалерею: Влиятельные женщины Ким Чен Ына. Какова их роль

В 2014 года Ким Е Чжон взяла на себя государственные обязанности своего брата, когда он проходил лечение и не появлялся на публике более месяца.

Бывший северокорейский дипломат Тэ Юнхо, сбежавший из страны, говорит, что она организовывает все крупные общественные мероприятия.

По словам Ким Ен Хена, профессора северокорейских исследований в Университете Дунгука в Сеуле, Ким Е Чжон и является признаком того, что "режим Ким Чен Ына прекратил свои связи с оставшимися функционерами предыдущего режима Ким Чен Ира, осуществив замену поколений на ключевых постах партии".

Популярная в Южной Кореи певица

Большое влияние имеет и певица Хен Сон Воль, которая прибыла вместе с Ким Чен Ыном во Вьетнам. Как говорят эксперты, "она олицетворяет красивую Корею".

Несколько лет назад пресса Южной Кореи писали, что она попала в сексуальный скандал и была казнена, однако Хен Сон Воль оказалась одной из главных фигур в сближении обеих Корей на Олимпийских играх 2018 года.

"Северная Корея нуждается в позитивном, менее угрожающем образе. Воинственный имидж, в котором главенствуют мужчины, не поможет преодолеть санкции или улучшить внутрикорейские отношения", - Süddeutsche Zeitung цитирует эксперта по Северной Корее Джея Сона.

Cмотрите фотогалерею: Влиятельные женщины Ким Чен Ына. Какова их роль

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Источник: korrespondent.net