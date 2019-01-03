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01. 03. 2019

Аваков заявил, что радикалы из С14 работают на СБУ

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что националистическая организация С14 сотрудничает со Службой безопасности Украины. Об этом он сказал в интервью TheБабель.

На просьбу журналиста пояснить, что имел в виду Аваков, когда ранее заявил, что СБУ с помощью дела Екатерины Гандзюк пыталась дискредитировать полицию, министр сказал: "Глава СБУ Грицак - честный офицер, он много сделал для Украины. Но в ряде случаев мы фиксируем в СБУ непонятные процессы".

Аваков пояснил, что имеет в виду сотрудничество С14 с СБУ.

"Мы неожиданно для себя зафиксировали сотрудничество Службы безопасности и ультраправых радикалов из С14. Прикрываясь правильными лозунгами с требованиями расследовать дело Гандзюк и в определенной связке с работниками СБУ, С14 реализовывала очень неблаговидные дела", - сказал глава МВД.

По его словам, агитационные материалы для членов С14, которые принимали участие в акции, посвященной делу Гандзюк, 9 февраля, когда их задержали полицейские, доставили сотрудники СБУ.

"Мы фиксировали автомобили сотрудников СБУ, которые доставляли наглядную агитацию для этих "протестующих патриотов". Я не исключаю, впрочем, что это была частная инициатива отдельных сотрудников СБУ", - сказал Аваков.

Он заявил, что у него даже был разговор на эту тему с Грицаком. "Но не всякий разговор должен попадать в интервью", - сказал министр.

Напомним, 9 февраля полиция Киева сообщила о задержании на Контрактовой площади группы молодых людей с символикой С14, у которых при себе были ножи, газовые баллончики и пистолет. В С14 заявили, что это их активисты, которые принимали участие в акции Кто заказал Катю Гандзюк?

При задержании произошла драка. Один из полицейских во время драки кричал: "Ложись, бандера!" Позже была установлена ​​его личность - Василий Мельников. Правоохранителя арестовали на два месяца с возможностью выйти под залог в сумме 115 тысяч грн. 13 февраля он был освобожден под залог и рассказал свою версию случившегося.

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Источник: korrespondent.net

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