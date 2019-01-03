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01. 03. 2019

В ДТП в Ровно погиб руководитель союза участников АТО

В Ровно в ночь на пятницу, 1 марта, около 00:20 случилось смертельное ДТП. Об этом сообщает полиция Ровенской области.

Установлено, что 42-летний житель села Бармаки Ровенского района, управляя автомобилем Mercedes-Benz, не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение кольца на перекрестке с круговым движением улиц Ленокомбинатовская - Костромская - Гагарина.

Водитель от полученных травм погиб на месте происшествия.

По данным СМИ, в аварии погиб Андрей Берташ, руководитель союза участников АТО Горынь.

Cмотрите фотогалерею: В ДТП в Ровно погиб руководитель союза участников АТО

Ранее под Ровно случилось масштабное ДТП, погибли три человека.

На Львовщине четыре человека пострадали в тройном ДТП

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Источник: korrespondent.net

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