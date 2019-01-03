Венгрия заявила о планах построить мост в Украину

Венгрия намерена построить новый мост через реку Тиса возле закарпатского города Чоп. Об этом сообщает посольство Украины в Венгрии.

В пятницу, 1 марта, в Министерстве инфраструктуры Украины состоялась двусторонняя встреча с заместителем государственного секретаря по вопросам регионального и приграничного сотрудничества МИД Венгрии Петером Кишш-Парциу и послом Венгрии в Украине Иштваном Ийдярто.

"Венгерской стороной было отмечено, что будет разработано технико-экономическое обоснование строительства нового моста через Тису возле города Чоп и после 2020 года будет найдено финансирование для его строительства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время продолжается работа по уменьшению времени прохождения поезда Мукачево-Будапешт с семи до шести часов.

"На встрече обсуждались важные вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего текущая ситуация относительно инфраструктурных проектов Рамочного договора между правительством Украины и правительством Венгрии о предоставлении кредита на условиях связанной помощи, который был подписан 24 ноября 2016 года в Будапеште.

Напомним, 26 февраля Венгрия закрыла КПП на границе с Украиной. На границе с Украиной не работали КПП Берегшурань-Лужники и Косино. Силовики Венгрии проводили спецоперацию по выявлению таможенников-взяточников. Позже стало известно, что венгерские силовики задержали 16 таможенников, работавших на КПП Лужанка-Берегшурань и Косино-Барабаш на границе с Украиной. Их подозревают в организации коррупционной схемы, действовавшей как минимум с ноября 2018 года.

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Источник: korrespondent.net