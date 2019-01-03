В Афганистане 40 силовиков погибли при атаке террористов

По меньшей мере 40 сотрудников сил безопасности Афганистана погибли в результате атаки группы боевиков на базу вооруженных сил, расположенную в провинции Гильменд на юге страны. Об этом сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на представителей 215-го армейского корпуса Майванд.

Сообщается, что вооруженное столкновение продолжается. Ранее телеканал TOLO News сообщил, что группа боевиков атаковала базу вооруженных сил Афганистана, расположенную в провинции Гильменд.

Атака началась рано утром в пятницу, 1 марта. Нападение на базу предприняли по меньшей мере 27 боевиков, включая семь террористов-смертников. По данным агентства Пажвак, нападение осуществили боевики радикального движения Талибан.

Как сообщалось, 21 февраля в Афганистане от взрыва заложенной у дороги бомбы погибли шестеро мирных жителей.

Напомним, в Афганистане двое журналистов погибли в результате нападения неизвестных на радиостанцию на северо-востоке страны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net