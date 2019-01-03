Лента RSS
Подписаться на ленту
01 марта 2019, пятница, 22:07
+1°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
01. 03. 2019

Transparency: Украина из-за решения КСУ может потерять безвиз

В Transparency International считают, что в случае, если Украина не найдет решения по вопросу статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении, есть вероятность, что безвизовый режим с ЕС и финансовая помощь МВФ будут заморожены. Об этом говорится в заявлении Transparency.

Там отметили, что решение Конституционного суда признать не соответствующей Конституции статью ст. 368-2 УК "значительно ослабляет усилия страны по борьбе с коррупцией". В организации также считают, что это решение нарушает международные обязательства Украины.

"Решение суда по сути предоставляет государственным чиновникам возможность легализовать их, возможно, незаконно приобретенные активы и не бояться уголовного преследования", - сказал Андрей Боровик, исполнительный директор TI Ukraine.

Transparency не согласна с доводом КСУ о том, что статья 368-2 нарушала принцип презумпции невиновности.

"Даже если будет введен и принят новый закон о незаконном обогащении, он не будет иметь обратной силы, все закрытые сейчас текущие дела останутся закрытыми, что позволит коррумпированным чиновникам избежать правосудия", - сказано в заявлении.

"Должностные лица, обвиняемые в коррупции, должны быть привлечены к ответственности, верховенство закона должно восторжествовать. Если решение не будет найдено, есть вероятность, что безвизовый режим с ЕС и финансовая помощь МВФ будут заморожены, что будет препятствовать экономическому развитию страны", -  сказала Делия Феррейра Рубио, председатель Transparency International.

Напомним, накануне КСУ опубликовал решение об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении. Правозащитники отметили, что решение КСУ будет означать полную амнистию для абсолютно всех должностных лиц с сомнительными доходами.

Петр Порошенко заявлял, что внесет в парламент законопроект о наказании за незаконное обогащение после обнародования решения Конституционного суда о признании соответствующей статьи УК неконституционной. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Что делали наши родители, чтобы убить скуку, до того, как изобрели интернет?
Я опросил всех 26 своих сестёр и братьев - из них тоже никто не знает...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.