Лента RSS
Подписаться на ленту
01 марта 2019, пятница, 21:29
+1°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
01. 03. 2019

Телеведущий Киселев заявил, что непричастен к осуждению своего племянника

Российский телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что непричастен к задержанию и осуждению своего племянника в Германии. Об этом он сказал в пятницу, 1 марта, в комментарии радиостанции Говорит Москва.

Так, Киселев отрицает, что именно его заявление об участии Сергея в войне на Донбассе стало источником информации, благодаря которой Киселева-младшего арестовали в Германии.

По словам телеведущего, информация об участии Сергея Киселева была известна и до интервью Дмитрия белорусским журналистам.

"Это все было известно и до меня. Я здесь не был первоисточником этой информации. Ну, это публичная интерпретация. О том, чем занимался Сергей, было известно и без моего интервью. Они просто не хотят раскрывать свои источники. Это обычная история, здесь нет ничего нового. Мы привыкли к хейтерским замечаниям. У нас сильный иммунитет против этого", - заявил он.

Напомним, накануне в Германии посадили племянника телеведущего Дмитиря Киселева. Мужчину задержали после интервью его дяди, в котором тот рассказал, что племянник воюет на Донбассе. Киселева-младшего признали виновным в подготовке к участию к боевым действиям против Украины на Донбассе и приговорили к двум годам и трем месяцам заключения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Что делали наши родители, чтобы убить скуку, до того, как изобрели интернет?
Я опросил всех 26 своих сестёр и братьев - из них тоже никто не знает...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.