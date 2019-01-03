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01. 03. 2019

В РФ не признают решение Гааги по активам в Крыму

В Министерстве юстиции РФ в пятницу, 1 марта, заявили, что не признают решение Гаагского арбитража по иску НАК Нафтогаз Украины к России. Также в Минюсте заявили, что не признают юрисдикцию Гаагского суда по этому вопросу, сообщает ТАСС.

"Российская Федерация в соответствующем разбирательстве не участвовала и не признает частичное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска НАК "Нафтогаз" и других к Российской Федерации", - говорится в сообщении министерства.

Кроме того, Минюст РФ заявил о планах принять "все необходимые меры для защиты интересов России в связи с вынесением указанного арбитражного решения".

Напомним, сегодня глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что компания получила положительное решение от арбитража в Гааге по делу об утрате активов из-за аннексии Крыма, вследствие чего Россия должна выплатить компенсацию в сумме до пяти млрд долларов.

Как известно, Нафтогаз ведет еще одно многомиллиардное дело против российского Газпрома. В конце февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил требования Нафтогаза, обязав Газпром выплатить украинской компании $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. С учетом долга украинской стороны за поставленный газ около $2,1 млрд, российская компания осталась должна $2,56 млрд.
 

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Источник: korrespondent.net

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