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01. 03. 2019

На Донбассе с начала года погибли двое гражданских

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что с начала этого года на Донбассе погибли двое гражданских лиц и семеро получили ранения. Об этом говорится в отчете миссии за две недели, обнародованном в пятницу, 1 марта, на сайте ОБСЕ.

По их информации, двое гражданских погибли, еще один получил ранения, когда их автомобиль, пересекая линию соприкосновения вблизи Еленовки, подорвался на взрывном устройстве (вероятно, противотанковой мине) на мягком грунте посреди разделительной полосы.

"Таким образом, общее число жертв среди гражданского населения, начиная с 1 января 2019 года, составляет 2 погибших и 7 раненых", - говорится в отчете.

"За период с 10 по 24 февраля СММ зафиксировала более 15 тысяч 800 нарушений режима прекращения огня (если сравнивать с почти 10 тысячами 400 за предыдущий двухнедельный период), а также 80 единиц вооружения, размещенных с нарушением линий отвода (45 в районах, которые не контролируются правительством)", - говорится в отчете.

Ранее сообщалось, что военных на Донбассе в прошлые сутки обстреливали из артиллерии. Сепаратисты 16 раз открывали огонь по позициям украинских войск из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Источник: korrespondent.net

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