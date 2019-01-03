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01. 03. 2019

Саудовская Аравия лишила подданства сына бен Ладена

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд выпустил указ о лишении подданства королевства Хамзы бен Ладена, сына убитого в 2011 году лидера террористической организации Аль-Каида Усамы бен Ладена, сообщает Associated Press.

Ранее США объявили Хамзу одним из самых опасных террористов в мире. Отмечается, что отец готовил к лидерству в Аль-Каиде. Власти США даже назначали награду в один млн долларов за информацию, которая помогла бы поимке Хамзы бен Ладена.

Как сообщалось, США вычислили местонахождение сына бен Ладена. Усамы бен Ладена Хамза предположительно скрывается на афгано-пакистанской границе или в Иране. 

Родные Усамы бен Ладена впервые рассказали о "террористе №1"
 

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Источник: korrespondent.net

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