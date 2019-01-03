Лента RSS
Подписаться на ленту
02 марта 2019, суббота, 00:44
-2°C
Завтра +3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
01. 03. 2019

В США самолет врезался в жилой небоскреб

Небольшой самолет в пятницу, 1 марта, врезался в многоэтажное здание в Форт-Лодердейл, штат Флорида США. Пилот погиб. Об этом сообщает ABCNews.

Самолет Piper PA-25 был одномоторным и рассчитанным на одного человека. Пилот, личность которого не идентифицирована, был единственным человеком на борту.

Самолет влетел в квартиру между его 16 и 17 этажами, врезавшись в палубу бассейна. Люди в здании были эвакуированы пожарными, о пострадавших не сообщается.

Известно, что самолет вылетел из аэропорта North Perry в Пемброк-Пайнс (город на юго-востоке Флориды). Происшествие расследует Национальный комитет США по безопасности перевозок.

Как сообщалось, легкомоторный самолет разбился в Подмосковье, в результате чего погибли два человека. Ранее в американском штате Флорида легкомоторный самолет врезался в жилой дом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Что делали наши родители, чтобы убить скуку, до того, как изобрели интернет?
Я опросил всех 26 своих сестёр и братьев - из них тоже никто не знает...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.