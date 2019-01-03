В США самолет врезался в жилой небоскреб

Небольшой самолет в пятницу, 1 марта, врезался в многоэтажное здание в Форт-Лодердейл, штат Флорида США. Пилот погиб. Об этом сообщает ABCNews.

Самолет Piper PA-25 был одномоторным и рассчитанным на одного человека. Пилот, личность которого не идентифицирована, был единственным человеком на борту.

Самолет влетел в квартиру между его 16 и 17 этажами, врезавшись в палубу бассейна. Люди в здании были эвакуированы пожарными, о пострадавших не сообщается.

Известно, что самолет вылетел из аэропорта North Perry в Пемброк-Пайнс (город на юго-востоке Флориды). Происшествие расследует Национальный комитет США по безопасности перевозок.

Как сообщалось, легкомоторный самолет разбился в Подмосковье, в результате чего погибли два человека. Ранее в американском штате Флорида легкомоторный самолет врезался в жилой дом.

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Источник: korrespondent.net