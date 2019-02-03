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02. 03. 2019

В Канаде начали процесс экстрадиции финдиректора Huawei

Власти Канады начали процесс экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу в США. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщило агентство Reuters.

В канадском МИД информировали, что министерство юстиции страны опубликовало документ, который официально дает старт процессу экстрадиции по делу Мэн Ваньчжоу.

После публикации документа Минюстом дело заслушает суд. Если он решит, что Ваньчжоу следует экстрадировать, то затем окончательное решение примет министр юстиции Канады.

Отмечается, что Пекин осудил решение Оттавы и снова потребовал освободить финдиректора Huawei. Посольство Китая в Канаде выразило "решительное недовольство" действиям властей страны.

Дело против Ваньчжоу китайские дипломаты назвали "политическим преследованием китайского высокотехнологичного предприятия".

Напомним, финдиректора Huawei задержали в Ванкувере 1 декабря по запросу США. Ее подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Ваньчжоу своей вины не признает.

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Источник: korrespondent.net

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