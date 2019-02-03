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02. 03. 2019

В СБУ назвали стоимость "избирательной пирамиды"

Заместитель главы СБУ Виктор Кононенко сообщил, что финансирование выявленной "избирательной пирамиды" составляет почти 82 миллиона долларов. Об этом он заявил в эфире телеканала Интер в пятницу, 1 марта.

"Установили 49 организаторов этой деятельности. Этими особами было привлечено, по нашим подсчетам, более 686 тысяч граждан Украины", − отметил Кононенко.

По словам замглавы СБУ, каждый из привлеченных должен был привести на избирательный участок десять человек, которые бы проголосовали за конкретного кандидата в президенты.

"Стоимость этого проекта составляет более 2,22 миллиарда гривен или около 82 миллионов долларов", − уточнил он.

Кононенко добавил, что эти средства могут иметь как внутреннее, так и внешнее происхождение, однако в данном случае речь идет о "грязных наличных", которые были легализированы незаконным путем.

Замглавы СБУ также указал, что следствие по данному делу ведет Госбюро расследований.

Напомним, 21 февраля в СБУ заявили о разоблачении "избирательной пирамиды" под руководством народного депутата, которая работала в ряде регионов Украины и должна была обеспечить конкретному кандидату победу на выборах.

СБУ назвала организатора "избирательной пирамиды"

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Источник: korrespondent.net

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