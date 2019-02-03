Лента RSS
Подписаться на ленту
02 марта 2019, суббота, 04:08
-2°C
Завтра +4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
02. 03. 2019

Трамп признал ответственность КНДР за смерть американского студента

 
Президент США Дональд Трамп признал, что Северная Корея несет ответственность за смерть 22-летнего американца Отто Вомбиера. Об этом американский лидер написал в Twitter.
 
"Конечно, я считаю Северную Корею ответственной за плохое обращение с Отто и его смерть. Самое важное, что Отто Вомбиер умер не напрасно. Отто и его семья стали грандиозным символом сильной страсти и силы, которые останутся на долгие годы в будущем. Я люблю Отто и часто о нем думаю", − подчеркнул американский лидер.
 
При этом он не назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына ответственным за смерть гражданина США.
 
Ранее Трамп заявил, что лидер КНДР не знал о плохом обращении с американцем, умершим сразу после освобождения из северокорейской тюрьмы.
 
Напомним, в 2017 году Пхеньян вернул США Отто Вомбиера. Американец был осужден в КНДР на 15 лет за то, что сорвал пропагандистский плакат в гостинице.
 
На момент освобождения он находился в коме и через несколько дней после возвращения домой умер. Американские медики заявили, что он перенес тяжелую черепно-мозговую травму.
 
В КНДР утверждают, что студент получал медицинскую помощь и с ним обращались достойно.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Что делали наши родители, чтобы убить скуку, до того, как изобрели интернет?
Я опросил всех 26 своих сестёр и братьев - из них тоже никто не знает...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.