Трамп признал ответственность КНДР за смерть американского студента

Президент США Дональд Трамп признал, что Северная Корея несет ответственность за смерть 22-летнего американца Отто Вомбиера. Об этом американский лидер написал в Twitter.

"Конечно, я считаю Северную Корею ответственной за плохое обращение с Отто и его смерть. Самое важное, что Отто Вомбиер умер не напрасно. Отто и его семья стали грандиозным символом сильной страсти и силы, которые останутся на долгие годы в будущем. Я люблю Отто и часто о нем думаю", − подчеркнул американский лидер.

При этом он не назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына ответственным за смерть гражданина США.

Ранее Трамп заявил, что лидер КНДР не знал о плохом обращении с американцем, умершим сразу после освобождения из северокорейской тюрьмы.

Напомним, в 2017 году Пхеньян вернул США Отто Вомбиера. Американец был осужден в КНДР на 15 лет за то, что сорвал пропагандистский плакат в гостинице.

На момент освобождения он находился в коме и через несколько дней после возвращения домой умер. Американские медики заявили, что он перенес тяжелую черепно-мозговую травму.

В КНДР утверждают, что студент получал медицинскую помощь и с ним обращались достойно.

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Источник: korrespondent.net