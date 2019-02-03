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02. 03. 2019

Итоги 28.02: "Подарки" Гриценко, лидерство по кори

 
Украина вошла в число лидеров по заболеваемостью корью
 
По итогам 2018 года Украина стала мировым лидером по количеству заболевших корью.
 
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения наибольший прирост случаев кори в 2018 году по сравнению с 2017 годом наблюдался в Украине, Филиппинах и Бразилии.
 
Россия построила две трети Северного потока-2
 
Компания Nord Stream 2 AG построила более 800 км трубопровода Северный поток-2 по дну Балтийского моря.
 
Протяженность маршрута двух ниток газопровода составляет более 1200 километров.
 
Президент поручил возобновить работу аэропорта в Мариуполе
 
Президент Украины Петр Порошенко поручил соответствующим службам возобновить работу аэропорта в Мариуполе. 
 
Также глава государства пообещал, что со сременем приблизит к Мариуполю поезда Интерсити.
 
Садовый снял кандидатуру с выборов в пользу Гриценка
 
Кандидат в президенты и лидер партии Самопомич Андрей Садовый заявил, что отказывается от участия в выборах президента в пользу Анатолия Гриценко.
 
Он подчеркнул, что на следующей неделе подпишет с Гриценко публичное соглашение.
 
Аналогичное решение принял кандидат на пост президента от партии Сила людей Дмитрий Гнап.
 
Глава Нафтогаза заявил о победе в Гааге по активам в Крыму
 
Глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что компания получила положительное решение от арбитража в Гааге по делу об утрате активов компании из-за аннексии Крыма.
 
По его словам, украинской компании удалось доказать, что юрисдикция арбитража распространяется на случай с Крымом, а также виновность РФ в захвате активов на полуострове и на шельфе Черного моря.
 
В Министерстве юстиции РФ заявили, что не признают решение Гаагского арбитража по иску Нафтогаза Украины. Также в ведомстве подчеркнули, что не признают юрисдикцию Гаагского суда по этому вопросу.
 
В Киеве активисты пикетировали горсовет
 
Киевляне, протестующие против застроек, пикетировали здание Киеврады.

Некоторым из них удалось прорваться в здание администрации. Активисты требовали привлечь к ответственности чиновников КГГА, которые по их мнению, покрывают незаконные застройки.

США ввели новые меры против Венесуэлы

Министерство финансов США объявило о расширении санкций в отношении Венесуэлы. В санкционный список попали еще шесть граждан страны, которые препятствовали поставкам гуманитарной помощи.

Также Госдепартамент США отозвал визы у 49 граждан Венесуэлы, связанных с президентом республики Николасом Мадуро. 

Канада начала процесс экстрадиции финдиректора Huawei

Власти Канады начали процесс экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу в США. 

Пекин осудил решение Оттавы и снова потребовал освободить гражданку Китая. 

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Источник: korrespondent.net

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