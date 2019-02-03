Сутки в ООС: четыре обстрела, есть раненый

В течение минувших суток сепаратисты четыре раза нарушили режим прекращения огня, один украинский военные получил ранение. Об этом в субботу, 2 марта, сообщает пресс-служба штаба ООС.

Отмечается, что противник трижды применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

"В полосе ответственности оперативно-тактического группировки Восток сепаратисты совершили обстрел позиции наших защитников возле населенного пункта Пески из минометов калибра 82 мм. В полосе ответственности оперативно-тактического группировки Север враг трижды обстрелял подразделения Объединенных сил вблизи поселка Новолуганське, Новотошковское и возле населенного пункта Шумы", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов один украинский защитник был ранен.

На все вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил отвечали огнем дежурных огневых средств.

По данным разведки, один противник получил ранения. По уточненным данным за предыдущие сутки, 28 февраля, двое участников незаконных вооруженных формирований были уничтожено, пятеро ранены. Также вчера сбили один БПЛА противника.

"От начала текущих суток враг обстрелял позиции наших войск из автоматических станковых гранатометов в районе населенного пункта Верхнеторецк, что в полосе ответственности оперативно-тактического группировки Восток. Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет", - добавили в штабе ООС.

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Источник: korrespondent.net