В Житомирской области от отравления алкоголем умерли четыре человека

В Коростышеве правоохранители обнаружили в частном доме тела четырех мужчин, которые погибли предположительно от отравления алкоголем. Об этом в субботу, 2 марта, сообщает пресс-служба полиции области.

Накануне в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что ее брат уже несколько дней не отвечает на телефонные звонки, хотя в его доме горит свет. Проверяя заявление, полицейские с помощью спасателей попали в дом, где обнаружили четыре трупа, среди которых был и брат заявительницы.

"Установлено, что все они местные жители, неработающие, 1968, 1965 и 1983 рождения. На их телах видимых телесных повреждений не обнаружено", - говорится в сообщении полиции.

Входные двери в помещение были закрыты изнутри, следов проникновения в помещение другим путем не обнаружено.

Обстановка в комнате, где обнаружили погибших, указывала на их совместную трапезу с алкоголем.

Проводится судебно-медицинская экспертиза, ведется следствие.

Напомним, на прошлой неделе в Индии 17 человек умерли от отравления спиртным.

А в Украине за последние три года зарегистрировали 166 случаев отравления фальсифицированным алкоголем и 85 из них были смертельными.

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Источник: korrespondent.net