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02. 03. 2019

В РФ умер нобелевский лауреат по физике

В Санкт-Петербурге в ночь на субботу, 2 марта, скончался нобелевский лауреат по физике Жорес Алферов, сообщает РИА Новости.

На момент смерти ученому было 88 лет.

В конце ноября Алферов попал в больницу после того, как ему стало плохо на заседании РАН. Первоначально сообщалось об инсульте, однако затем в Академии наук пояснили, что это был гипертонический криз.

Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. Окончил факультет электронной техники Ленинградского электротехнического института, с 1953 года работал в Физико-техническом институте имени Иоффе.

Занимался разработкой полупроводниковых гетероструктур и созданием быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. За это в 2000 году его удостоили Нобелевской премии по физике (вместе с американцами Джеком Килби и Гербертом Кремером).

В 1991-2017 годах Алферов был вице-президентом РАН.

Он также был единственным из проживающих на данный момент в России лауреатов Нобелевской премии по физике (премия 2000 года за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов).

Напомним, в октябре прошлого года умер лауреат Нобелевской премии по химии.

Ранее лауреат Нобелевской премии по физике Леон Макс Ледерман скончался в США. 

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Источник: korrespondent.net

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